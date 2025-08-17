Denizli'de bıçaklı kavgada kan aktı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavganın nedeni bilinmezken bir kişi hayatını kaybetti.
Kelleci Mahallesi'nde sabah saatlerinde C.G. (39) ile Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, yanındaki bıçakla Eroğlu'nu bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın ardından zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Hayatını kaybeden Ertuğrul'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
