Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 17 yaşındaki Hakan Koç bıçaklanarak öldürüldü.

Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü
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'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında Hakan Koç (17), evinin önünde daha önce kardeşini dövdüğü için aralarında husumet bulunan Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla karşılaştı.

Koç ile Burak F. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları da kavgaya dahil oldu.

Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavgada Hakan Koç, bıçakla karnından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Koç'un cansız bedeni otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen Burak F.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor

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