Denizli'de boş arazide yangın

Denizli'de otlarla kaplı arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale'deki boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Boş arazinin çevresinde bulunan bahçelerdeki meyve ağaçları yangından zarar görürken, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.