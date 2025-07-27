Denizli'de çalındı, Konya'da bulundu: Bir tutuklama

Denizli'de çalınan TIR dorsesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 78 ayrı kamera kaydı izlenerek Konya'da bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de çalındı, Konya'da bulundu: Bir tutuklama

Honaz'da İ.D.'ye ait park halindeki TIR dorsesi, 17 Haziran'da çalındı.

İ.D.’nin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT harekete geçti.

78 AYRI KAMERA İNCELENDİ

Bölgedeki 78 ayrı kamera kaydını izleyen JASAT, dorseyi, M.K. ile Z.A.'nın getirdikleri bir TIR'a takarak çaldıklarını belirledi.

Çalınan dorsenin Nevşehir'e götürüldüğü, burada ise S.P. ile D.Y.'ye satıldığı tespit edildi.

JASAT, dorsenin satıldıktan sonra ise satın alan kişiler tarafından 'ya götürüldüğünü saptadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine operasyon düzenleyen JASAT, dorseyi çalan M.K. ile Z.A. ve satın aldıkları belirlenen S.P. ile D.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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