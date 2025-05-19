Denizli'de Ceza konserinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen konserde, müzik grubu Ceza sahne aldı.

Konser devam ederken iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Sözlü atışma ve itiş kakışla başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Elindeki bıçağı rastgele etrafa savuran genç, bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alanda görevli güvenlikçiler ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Kavganın sona ermesinin ardından konser kaldığı yerden devam etti.