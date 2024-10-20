Denizli’de çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli’de çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Yangın, Çivril ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi Kumlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Denizli’de çıkan orman yangını paniğe neden oldu - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgar etkisiyle alevler Bozdağ Mahallesi Yukarı Bağlar mevkiinde doğru ilerledi.

Yangının neticesinde bölgedeki meyve ağaçları da zarar gördü. ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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