Denizli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli’nin Buldan ilçesinde müstakil evler, yeşil ve kuru otların bulunduğu yerde çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Denizli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, ’nin Buldan ilçesi Girne Mahallesi’nde Toprakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evlerin, yeşil ve kuru otların bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevredeki müstakil evlere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan yada hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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