Denizli'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.



Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.



Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.