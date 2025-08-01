Denizli'de dehşet! Polis memuru ailesini katledip, intihar etti

Denizli'de bir polis memuru ailesini katledip, yaşamına son verdi.

Korkunç olay Merkezefendi ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan bir polis memuru, eşi ve iki çocuğunu öldürdü.

Polis memuru daha sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Cinayetlere ilişkin inceleme sürüyor.