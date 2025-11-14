Denizli'de diyabete farkındalık için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında hastalığa dikkat çekildi. Sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin verildi ve vatandaşların bilgilendirildiği etkinlikte diyabet farkındalığının rengi mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar" eğitim programı Kasım Ayı konusu Dünya Diyabet Gününde "Diyabet" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Denizli’de görev yapan Aile Hekimlerinden oluşan birinci gruba eğitim düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat’ın günün anlam ve önemine değinen konuşmasıyla başlayan program; Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa İz’in eğitimi ile devam etti. Yine diyabet günü kapsamında Merkez ve ilçelerde sağlık tesislerinde birçok etkinlikler düzenlendi. Kurulan stantlarda vatandaşlara diyabetin nedenleri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi anlatılırken, isteyen vatandaşların kan şekeri ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekibi tarafından diyabet farkındalığının rengi olan mavi balonlar gökyüzüne bırakılarak Diyabet Hastalığına dikkat çekildi.

"DİYABET ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, diyabet hastalığının özellikle tüm dünyada ölüme neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında yer aldığını belirterek; "Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Diyabetin ortaya çıkması ile birlikte normal değerlerin üzerinde seyreden kan şekeri sinir sistemi, göz, kalp ve böbrek gibi organlarda akut ve kronik komplikasyonalara neden olabilmekte, bunun bir sonucu olarak da bu organların işlevlerinde önemli sorunlara yol açabilmektedir. Diyabetin temel nedenlerine bakıldığında; kentleşme, yaşlanan bir nüfus, sağlıksız beslenme, azalan fiziksel aktivite ve dolayısıyla obezitenin çok önemli etkileri olduğu görülmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2024 yılı verilerine göre dünyada 589 milyon insan diyabetlidir. Diyabetli insanların yaklaşık yüzde 50’sine tanı konulmamıştır. Diyabetli 430 milyon kişi çalışma hayatındadır. Dünya Diyabet Günü 2024-2026’nın teması ‘Diyabet ve Esenlik’tir. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 2025 yılı için Diyabet Gününün odak noktasının ‘işyerinde diyabet’ olması hedeflendiği belirtilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun projeksiyonlarına göre 2050 yılına gelindiğinde her 8 yetişkinden 1'i, yani yaklaşık 853 milyon kişi diyabet hastası olacak; bu da yüzde 45'lik bir artış anlamına gelmektedir" dedi.