Denizli'de doktorun şüpheli ölümü

Denizli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan doktordan acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan doktor Kenan Yıldırım'ı (62) merak eden çalışanları evine gitti.

Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.