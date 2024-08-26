Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Denizli’nin Baklan ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ve ardından yaşanan su baskınları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı yağışlar, ’nin bazı ilçelerinde etkili oldu.

Çameli, Serinhisar, Güney ve Pamukkale’de sağanak şeklinde görülen yağışlar, Baklan ilçesinde ise şiddetli dolu yağışı olarak yüzünü gösterdi. Son yılların en kurak sezonunu geçiren Denizli, yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.

Öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu yağışı nedeniyle her yer beyaz örtüyle kaplandı. Fındık büyüklüğünde düşen dolu taneleri, meyve ağaçları ve ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. Dolunun ardından başlayan sağanak yağışlar birlikte yer yer su baskınları da yaşandı.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Gördes'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Gördes'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış etkili olacak

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

Yarın hava nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...