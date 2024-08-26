Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı yağışlar, Denizli’nin bazı ilçelerinde etkili oldu.

Çameli, Serinhisar, Güney ve Pamukkale’de sağanak şeklinde görülen yağışlar, Baklan ilçesinde ise şiddetli dolu yağışı olarak yüzünü gösterdi. Son yılların en kurak sezonunu geçiren Denizli, yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.



Öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 10 dakika devam eden dolu yağışı nedeniyle her yer beyaz örtüyle kaplandı. Fındık büyüklüğünde düşen dolu taneleri, meyve ağaçları ve ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. Dolunun ardından başlayan sağanak yağışlar birlikte yer yer su baskınları da yaşandı.