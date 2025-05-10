Denizli'de durmayan sürücünün çarptığı polis yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.
Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki 35 AK 4761 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kaçan sürücü polis memuruna çarptı. Kaçan sürücü ardından önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 35 MSU 69 plakalı tıra arkadan çarptı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.
Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.
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