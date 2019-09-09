Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis emeklisi Kadir Güçlü Özgen, kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla başına vurularak darp edildi.
Elde edilen bilgiye göre, otomobilini Topraklık Mahallesindeki bir marketin otoparkına park eden Özgen, otomobilin bagaj bölümüne yöneldiği sırada eli sopalı bir kişinin saldırısına uğradı.
Sopayla otomobilin camlarını kıran şüpheli, Özgen'i de başından yaralayarak kaçtı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Özgen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.