Denizli'de eşi tarafından öldürülen 18 yaşındaki İrem'e acı veda

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kocası tarafından öldürelen İrem Evren'e acı veda...

İrem Evren (18)

Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi arasında kavga çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Geçtiğimiz ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

''ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR''



Katil zanlısının arandığı olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan İrem Evren için Kayıhan Mezarlığı’nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı kılındığı esnada anne Hanım Gököz bayılarak yere yığılırken, dayı Mehmet Çetindalan ise gözyaşlarına hakim olamadı.



İrem ve bebeği Hazal

Törende namazın ardından İrem Evren'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Tam o esnada mezara yatan dayı Çetindalan, yeğeninin mezarına uzanarak, "Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam, onlardan 5 kişinin canını alırım, öldürürüm onları. Onları gömerim” şeklinde intikam yemini etti.



Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için acılı ailenin ikameti ve cenaze töreni boyunca önlem alan güvenlik güçleri, İrem'in öfkeli yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Tüm çabalara rağmen acısı ve öfkesi bitmeyen annenin, "Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular" sözleri boğazları düğümledi.



İrem’den geriye bebeğiyle çektiği görüntüler kaldı