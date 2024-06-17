Denizli'de eski eşini ve yanındaki kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldüren kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'de eski eşini ve yanındaki kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

15 Haziran'da yaşanan olayın ardından kaçan Şeref Ç. (45), polisin düzenlediği operasyonla ilçedeki bir apartta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde eski eşini kıskandığı için bir anlık sinirle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Meral Tınaztepe ve Musa Ayaz'ın cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta büfe işleten Meral Tınaztepe (47) ve yanındaki Musa Ayaz (47), otomobille gelen Tınaztepe'nin eski eşi Şeref Ç'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ölmüş, şüpheli kaçmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...