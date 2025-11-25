Denizli'de ev olarak kullanılan iş hanında yangın paniği yaşandı.

Olay, Merkezkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İş hanının birinci katında bulunan ve ev olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi dumanla kapladı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

21 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KUTARILDI

Yoğun dumanın sardığı binadan 17'si çocuk 21 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 21 kişi, dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.