Denizli’de evlat vahşeti (Annesini saatlerce dövdü, gözünden yaraladı)

Denizli’de bir kişi annesini saatlerce dövüp hastanelik etti.



Kan donduran olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



GÖZÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce dövdü sonra ise annesini bir gözünden ağır şekilde yaraladı.



Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.