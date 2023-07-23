Denizli’de evlat vahşeti (Annesini saatlerce dövdü, gözünden yaraladı)

Denizli’de bir kişi annesini saatlerce dövüp hastanelik etti.
Kan donduran olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
GÖZÜNDEN YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce dövdü sonra ise annesini bir gözünden ağır şekilde yaraladı.
Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Bölgeye giden giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
TUTUKLANDI
Annesini vahşice döven Ahmet Can K. ise gözaltına alındı.
İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen Ahmet Can K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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