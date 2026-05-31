Denizli'de facia. Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı
31.05.2026 03:57
Son Güncelleme: 31.05.2026 08:12
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
İzmir-Antalya seferini yapan, 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Mertun'un kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı.
Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
8 CAN KAYBI
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in da aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Kazanın yaşandığı noktada sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda otobüsün tamamının yandığı görüldü.
Faciada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
Mustafa Fevzi Mertun (şoför), Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa.
Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç’ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi.
EKİPLER OTOBÜSTE İNCELEME YAPTI
Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.