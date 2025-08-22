Denizli'de faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan TIR refüje çarptı

Denizli’nin Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi'nde seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü Y. K. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR yolda savrularak refüjlere çarptı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bölünmüş karayolunun ortasındaki su kanalı refüjlerine çarparak duran TIR'ın karşı şeride geçmeden durması büyük facianın önüne geçti.

Çarpanın etkisiyle TIR'da ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.