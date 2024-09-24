Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 09 ADZ 918 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'nda A.İ.M'nin kullandığı 20 FC 679 plakalı otomobille çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Zeybek Alt Geçidi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçta bulunan Recep Boyacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Neriman G. ve Bahri D, tedavi altına alındı.

Diğer otomobil sürücüsü A.İ.M. gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli'nde 253 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 253 düzensiz göçmen yakalandı

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Veda mektubu ortaya çıktı

Kübra Aykut kimdir, neden öldü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi

Kübra Aykut kimdir, neden öldü? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi

Berces nedir? Berces ne için yapılır?

Berces nedir? Berces ne için yapılır?

Pendik’te uyuşturucu operasyonu

Pendik’te uyuşturucu operasyonu

12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...