Denizli'de feci kaza: 3 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza: 3 kişi öldü

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de feci kaza: 3 kişi öldü - 1

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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