Denizli'de feci kaza: Anne, baba ve gelinleri can verdi

Denizli’nin Tavas ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ve kızı yaralandı, eşi ile anne ve babası hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Denizli-Muğla karayolu Medet Kavşağında meydana geldi.

Muğla istikametine seyir halinde olan Rasim Özkan (39) yönetimindeki 15 AFF 584 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin takla atması sırasında yola savrulan sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77) ve annesi Meryem Özkan'ın (77) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada ağır yaralanan sürücü Rasim Özkan ile kızı 6 yaşındaki Gülsima Özkan, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı baba ile kızı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası hayatı kaybeden Dilek, Şükrü ve Meryem Özkan’ın cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi ile ağır yaralı 2 kişinin Sivas’tan Muğla’nın Datça ilçesine bir yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.