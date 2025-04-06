Denizli'de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde henüz plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü Manisa istikametinden Denizli istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Denizli istikametinden Manisa istikametine gitmekte olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Bölgeye gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Y.A. , A.A. , İ.T. ve İ.F.T. olay yerinde ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye ambulans ile sevk etti. Kaza sonucu iki araç hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

