Denizli'de feci kaza: Motosiklet tutkunu genç kız hayatını kaybetti

Çameli-Fethiye karayolunda 26 yaşındaki Eda Koçin, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, beraberindeki bir arkadaşıyla birlikte motosikletiyle yoldan çıktı.

Yol kenarına savrulan Eda Koçin ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.