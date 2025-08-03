Denizli'de feci olay: Yıldırım isabet etti öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kişiye yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de feci olay: Yıldırım isabet etti öldü

Dün ilçe merkezindeki arazisine çalışmaya giden Halil Bozdemir'e sağanaktan korunmak için ağacın altına sığındığı sırada isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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