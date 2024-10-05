Denizli’de Filipinli kadın Müslüman oldu

Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Denizli Çivril İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Denizli’de Filipinli kadın Müslüman oldu

olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğü'ne müracaat eden vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo'ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

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