Denizli’de Filipinli kadın Müslüman oldu
Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Denizli Çivril İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğü'ne müracaat eden Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo'ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.
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