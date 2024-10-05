Denizli’de Filipinli kadın Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğü'ne müracaat eden Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo'ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

