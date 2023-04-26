Denizli'de genç kızın şüpheli ölümü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç kız evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, bir markette kasiyer olarak çalışan Çilem Uram'ın (24) aynı markette müdür olarak görev yapan erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, öğle saatlerinde eve geldiğinde, kız arkadaşını evde hareketsiz bulduğunu ileri sürdü.



Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çilem Uram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Evde yapılan incelemede boş içki şişeleri bulundu. Çilem Uram'ın erkek arkadaşı gözaltına alındı.



Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve genç kızın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin