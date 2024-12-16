Denizli'de görüş mesafesi düştü
Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.
Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.
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