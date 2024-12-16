Denizli'de görüş mesafesi düştü

Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.



Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.



Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.