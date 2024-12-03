Denizli'de göz gözü görmüyor

Denizli’de sabah saatleri itibariyle etkili olan yoğun sis görüş mesafesini bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşürdü.

Denizli'de göz gözü görmüyor

’de sabah saatlerinde oluşan sis kısa sürede kentin tamamını etkisi altına aldı.

Hava sıcaklığının 10 derece olarak ölçüldüğü kentte etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Denizli -İzmir karayolu ve Denizli Güney çevreyolunda da gözlemlenen sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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