Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu.

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı B’nin cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

Ekipler, kayıp olan Rafet E.'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

11 yaşındaki Hakkı Bardan (Solda) ve 9 yaşındaki Rafet Ergen (Sağda)

18 TEMMUZ'DA KAYBOLDULAR

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.



Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.



Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.