Denizli'de halk otobüsünde kavga: Kadınlardan biri gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde iki kadın arasında kavga çıktı. İçişleri Bakanlığı, S.E. adlı kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Olay, dün Akkonak Mahallesi'nde Gerzele Mahallesi seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde meydana geldi.

Akkonak Parkı durağında yanında çocuğuyla otobüse binen kadın yolcu ile bir başka kadın yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kadın yolcu, çocuğuyla otobüse binen diğer kadına "Defolun gidin. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" dedi. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine hakaret edip saldırırken kadınları otobüsteki diğer yolcular araya girerek ayırmaya çalıştı.



Kadın yolcunun ağlayan çocuğunu ise diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İki kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanlığı, söz konusu kavgaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Denizli'de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E.adlı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.