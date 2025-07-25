Denizli’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 25-30 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.



Denizli’de 44 derece, Afyonkarahisar’da 39 derece ve Uşak'ta 39 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.