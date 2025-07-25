Denizli’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak genelinde 25-30 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ile 10 derece üzeri çıkması bekleniyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 25-30 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Denizli’de 44 derece, Afyonkarahisar’da 39 derece ve Uşak'ta 39 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.
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