Denizli-Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi öldü, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekibi, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.
Denizli'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli-Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte otomobille çarpıştı.