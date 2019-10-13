Denizli-Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi öldü, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekibi, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.