Denizli’de huzurevinde yangın paniği

Denizli’de bir huzurevinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesindeki Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.