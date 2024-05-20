Denizli’de huzurevinde yangın paniği

Denizli’de bir huzurevinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesindeki Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.
Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.
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