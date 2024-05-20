Denizli’de huzurevinde yangın paniği

Denizli’de bir huzurevinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Binanın baca bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli’de huzurevinde yangın paniği

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’de bir huzurevinde dün gece saatlerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesindeki Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Denizli’de huzurevinde yangın paniği - 1

Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

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