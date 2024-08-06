Denizli’de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Denizli’de inşaatta çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Denizli’de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

’de inşaattan düşen yaşamını yitirdi.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; mahallede devam eden bir inşaatta çalışan 42 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Soy, 4 katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.

Soy’un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Soy, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Soy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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