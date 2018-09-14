Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından biri koptu.
Vincin ucundaki 4 işçinin bulunduğu sepet, yaklaşık 30 metreden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yabancı uyruklu 1 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, 1'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 işçi de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Denizli'de iş kazası: 3 işçi hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından biri koptu.