Denizli'de iş yeri yangını
Denizli'de bir iş yerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi.
İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık, Gümüşler Bahçelievler, Kınıklı, Akhan, Sarayköy, Akköy, Cankurtaran, Baklan, Kaklık ve Honaz şube itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı.
Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yerinde ise büyük madde hasar meydana geldi.
Yangında ölen veya yaralanan olmazken büyük madde hasar meydana geldi.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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