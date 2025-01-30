Denizli'de işçi servisi devrildi: 4 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini 19 işçinin ise yaralandığını açıkladı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumu ağır.