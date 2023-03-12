Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tabancayla karısını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.



İncilipınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Hıdır Tutal (60), karısı Arzu Tutal'a (48) tabancayla ateş etti.



Hıdır Tutal daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı bulunan Hıdır Tutal ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Arzu Tutal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.