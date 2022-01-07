Denizli'de kadın cinayeti: Eşini tüfekle vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşayan Cafer G. (70) ile eşi Safiye G. (69) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



Kavgaya dönüşen olay sırasında Cafer G. eşini göğsünden tüfekle vurdu. Cafer G. daha sonra oğlu Ferhat G'yi arayarak durumu anlattı.



Şüphelinin oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye G'nin cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli Cafer G. evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.