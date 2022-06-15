Denizli'de kayıp iki gencin cansız bedenleri 24 metrelik su kuyusunda bulundu

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.



İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.



Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 24 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.



İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.



Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.



Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü.



Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI



Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Hasan Akköse

Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.



Zanlının daha sonra otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği ifade edildi.

Zanlının benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi.



Yakma girişimi sonuçsuz kalan M.A.'nın, daha sonra anlaştığı 8 kişiyle bölgeye dönüp su kuyusunun içerisini taş toprakla doldurttuğu öne sürüldü.



KAYBOLMADAN ÖNCE TELEFONDA İSİM VERMİŞ



Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.



Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği belirtildi.

Kayıp iki gencin yanmuış cesetlerinin bulunduğu kuyu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Denizli Valiliği, Acıpayam'da kaybolan ve yanmış cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda bulunan gençlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar ve incelenen kamera kayıtlarından, kayıp İsmail Yalçın'ın ve arkadaşı Hasan Akköse'nin kullandıkları araçla Serinhisar ilçesine doğru gittikleri tespit edilmiştir. Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp 2 kişinin kullandıkları aracın Serinhisar ilçesi ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kayıp Yalçın ve Akköse'nin önceden husumetli oldukları başka bir kişiyle karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp 2 kişinin öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 kişiyi öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar ilçesi Ovacık mevkinde bulunan boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiştir. Kayıp kişilere ait bedenleri bulmak için iş makineleri ve itfaiye görevlilerinin de dahil olduğu arama çalışmalarına başlanmıştır. 15 Haziran'da saat 04.30 sıralarında kayıp İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır" denildi.



Açıklamada gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin 'birden fazla kişiyle kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandıkları da belirtildi.