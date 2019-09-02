Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Rabia E. (15) ile arkadaşı Esra B.'nin (16) bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızların Kayhan Mahallesi'ndeki adreste olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince evde bulunan kız çocukları, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.
Baba İbrahim E., kızı eve döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.
Denizli'de kayıp iki kız çocuğu bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşları 15 ve 16 olan iki kız çocuğu bulundu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Rabia E. (15) ile arkadaşı Esra B.'nin (16) bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızların Kayhan Mahallesi'ndeki adreste olduğunu belirledi.