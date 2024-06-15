Denizli'de kaza: 6 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Denizli'de kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza, 'nin Çal ilçesi Şapçılar mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Orhan Özyurt idaresindeki arac tali yoldan anayola bağlanacağı sırada İbrahim Kondur kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatadandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazada 1'i ağır, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. İbrahim Kondur'un sağlık durumun ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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