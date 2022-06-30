Denizli'de kaza: 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 aylık Edanur Ermiş yaşamını yitirdi, annesinin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 30.06.2022 - 14:56

Denizli'de kaza: 7 aylık Edanur öldü, 4 kişi yaralandı

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'de dün Tavas - Pınarlar Mahallesi yolunda Yunus Dingil yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Ümmü Gülsüm Ermiş'in kullandığı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Yusuf Dingil ve Ümmü Gülsüm Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve Edanur Ermiş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada 7 aylık Edanur Ermiş (soldaki) öldü, annesi (sağda) yaralandı Kazada 7 aylık Edanur Ermiş (soldaki) öldü, annesi (sağda) yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edanur Ermiş, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 

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