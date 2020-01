Denizli'de komşular arasındaki 'çöp kutusu' kavgasında 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, komşular arasında binaların önüne 'çöp kutusu' koyma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokak'taki iki ayrı apartmanda yaşayan S.O. ile Hakan D. arasında binaların önüne çöp kutusu koyma nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmayı balkondan izleyen S.O'nun eşi A.T.O. ile diğer apartmanın sakinlerinden B.K. ve M.K. ile M.H. de gelerek tartışmaya dahil oldu.



S.O, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, B.K. ve M.K'yi bıçakla, A.T.O. ise M.H'yi beyzbol sopasıyla başından yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



S.O. ve A.T.O. ile kavgaya karıştığı belirlenen A.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.