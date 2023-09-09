Denizli'de korkunç kaza: 2'si bebek 4 ölü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü.

Denizli'de korkunç kaza: 2'si bebek 4 ölü

, saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

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