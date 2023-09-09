Denizli'de korkunç kaza: 4 kişi öldü

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde meydana geldi.

Düğüne gitmek için Denizli merkezden Burdur'un Gölhisar ilçesine doğru yola çıkan H.G. idaresindeki otomobil, Denizli-Muğla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sık sık kazaların meydana geldiği Pınarcık Mahallesi Şükrü Tahmaz Sokaktaki virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak şarampolde bulunan çukura düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Gülsüm Topçu, Nihal Güler, Mustafa Selim Topçu, Hatice Sera Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü H.G, R.G. E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarampolde yer alan çukura düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

