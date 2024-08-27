Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de bir çoban, koyunlarının bahçesine girdiği gerekçesiyle bahçenin sahibi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan saldırgan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde Mehmet Ali Aslan (75), koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı (36) önceki gün çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdü.

Çobanlık yapan Hikmet Duman'ın koyunları Mehmet Ali Aslan'ın incir bahçesine girdi. Aslan ile Duman arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, pompalı tüfeğiyle Duman'a ateş etti. Hikmet Duman, karnından ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Duman, dün akşam hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından dün gözaltına alınan Mehmet Ali Aslan, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aslan ile Duman arasında daha önce de koyunların bahçeye girmesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

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