Denizli'de kum yüklü kamyon otobüse çarptı: 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki otobüse çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.



Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.